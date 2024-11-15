港足友賽3：1挫菲律賓 主場兩連勝 安永佳起孖 艾華頓傳射居功

港足昨開賽兩分鐘就有入球機會，安永佳左路傳中，翼鋒祖連奴禁區內撞射僅僅斜出。緊接1分鐘後余在言短角球組織傳中，皮球「省」中對手後幾乎造成入球，惟門將文杜沙及時門前回身接實。主張控球在腳的港足其後受壓，惟44分鐘靠安永佳與祖連奴的配合，由前者禁區內力壓守衛射入。

兩鋒將連續建功 下周二迎戰毛里求斯

半場領先1：0的港足，換邊後3分鐘被菲律賓隊一次突擊得手，後衛J達比拿斯長傳予突破越位的前鋒基斯甸臣，後者無人看管下燙射得手扳平。港足61分鐘換上中場黃威和翼鋒孫銘謙，並靠後者82分鐘交出妙傳，造就艾華頓扭過門將射入空門再次領先。艾華頓補時5分鐘轉交出助攻，罰球助安永佳頭槌錦上添花；安永佳個人梅開二度兼助港足鎖定3：1勝局，繼上月中3球淨勝柬埔寨隊後，收穫主場兩連勝。港足下周二續主場出擊，晚上8時移師旺角大球場鬥毛里求斯隊。

兩仗入6球 韋斯活對部署有信心

港足現與新加坡隊就來年亞洲盃外圍賽第2檔次最後一席爭持激烈，在排名162位的新加坡隊同日友賽3：2反勝緬甸隊後，港足此戰贏波有利保住排名領先優勢。主帥韋斯活表示提升港足世界排名是其任務之一，強調對此任務胸有成竹，「我對球隊每仗的部署充滿信心，我們兩仗入了6球，球員創造很多入球機會，證明我們的足球朝着正確方向。我從不在意成績，即使我們奉獻所有，也不能控制結果」。

射手安永佳昨仗首為大港腳梅開二度，累積8個國際賽入球。他賽後提到一直有球迷質疑表現時，稱作為港足9號必須承受壓力，但從不懷疑自己，「證明其他人是錯誤是我提升表現的動力，如果他們會繼續批評，我會以表現回應大家」。

此外，警方周二落案起訴一名19歲男子，指他今年6月在港足大球場迎戰伊朗隊的世界盃亞洲區外圍賽次圈賽事中侮辱國歌。昨仗入場儀式前續有近20名身穿背心的便衣警員在打氣區附近駐守，當中有警員持攝錄機和隨身鏡頭錄影球迷區，另有軍裝警員在看台樓梯巡邏。