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體育

何詩蓓獲南華會水上中心命名 仍持退役想法 下月短池世界賽後思去向

【明報專訊】南華體育會為表揚「香港女飛魚」何詩蓓（Siobhan）在國際賽及奧運等成就，早前宣布將新落成的室外水上運動中心以其命名，昨午舉行開幕暨命名典禮。兩屆奧運共奪兩銀兩銅的何詩蓓透露仍有退役想法，早前世界盃比賽令自己了解到身體恢復需較長時間，因此會在下月短池世界賽後全面休息3至4個月，從而思考未來去向。

南華會今年8月宣布將最新落成的室外水上活動中心以何詩蓓命名，是香港首度以非贊助形式將運動設施冠名予港將。開幕暨命名典禮昨因天氣關係移師至底層室內泳池舉行，除了「主人家」何詩蓓親臨，還有文化體育及旅遊局長楊潤雄、香港體育學院主席鄧竟成、南華體育會長洪祖杭及主席盧潤森任嘉賓。盧潤森致辭時以「熱心、恆心及鬥心」形容何詩蓓在游泳的成就。大會今次儀式也邀請其母校聖保祿中學師妹上台交流，Siobhan分享如何在賽場克服緊張心情，透露會擺出Power pose（強勢姿態），然後兩手叉腰及深呼吸，其港隊隊友譚凱琳也有到場支持。

4歲入南華會習泳 視命名巨大成功

現年27歲的Siobhan在成名前，4歲已在南華會參加游泳班，6歲起接受該會泳隊訓練，近年仍有代表南華會在本地賽上陣。對於能夠有以自己命名的水上活動中心，她在活動後受訪時表示既驚訝又榮幸，「這根本沒有在我的人生願望清單上，絕對是個巨大成功。我對南華會有很多回憶，希望這能對社區產生積極影響，激勵下一代」。被問到未來會否回南華會教授游泳，她雖笑言自己不會成為一個好老師，惟仍會與朋友回來一同參加活動。

戰畢世盃感身體恢復時間較長

擬短休3至4月 伴家人度聖誕

何詩蓓縱在早前3站短池世界盃共奪5金2銀2銅佳績，惟她直言仍有退役想法，「世界盃成績比預期中好，但賽事令我更加確定自己愈來愈老，身體需要較長一點時間恢復」。她稱在下月中完成短池世界賽後計劃休息3至4個月，包括與家人共度聖誕節，從而再思考及決定未來去向。

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