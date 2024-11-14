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體育
2024年11月14日星期四
港足迎菲律賓矢志連勝 桃芝來襲添變數 今午3時續8號波將延期
中超兩建功致港足隊友受挫 安永佳：只是做好工作
國足撼巴林 冀再搶分脫榜尾 缺武磊添陰霾 王大雷：每仗當決賽來拼
意法分途爭出線 英格蘭為升班非勝不可
亨利相隔17年再訪港 下月底巴塞皇馬名宿賽獻技
體壇快訊：巴拉圭禁穿美斯球衣觀世盃外
電視精選
何詩蓓獲南華會水上中心命名 仍持退役想法 下月短池世界賽後思去向
「鄧謝配」熊本大師賽首圈過關
湯臣首倒戈轟22分 難阻獨行俠負勇士
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【明報專訊】（請看附圖）
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