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體育

體壇快訊：巴拉圭禁穿美斯球衣觀世盃外

【明報專訊】世界盃南美洲區外圍賽明晨起上演3場，依次是尾三委內瑞拉對「四哥」巴西隊、第6位巴拉圭對一哥阿根廷隊，以及第5位厄瓜多爾對第7位玻利維亞。巴拉圭足球總監維拉斯保亞昨宣布，為表示對國家隊的尊重，禁止任何穿上印有敵鋒美斯名字的阿根廷、巴塞隆拿或國際邁阿密球衣的人入場觀戰。

厄國22歲球員車禍亡

曾代表厄瓜多爾隊出賽兩次的馬高斯安古路，上月初在車禍中重傷後留醫，延至於當地時間周一不治，終年22歲，並成為該宗意外的第3名死者。這名美職球隊FC辛辛那提中場今年被外借至厄國球隊利加大學。

法前國腳賓耶達性侵緩刑

34歲的法國前國腳鋒將賓耶達，因在9月初性侵一名女子罪名成立，被判入獄兩年，但獲准緩刑。他曾效力的著名球隊有圖盧茲、西維爾和摩納哥，並是後者歷來第2射手，惟今夏離開摩納哥後未有班落。他亦涉及去夏另一宗強姦女子的案件。

史拿年終賽挫費利斯兩連捷

「世一」意大利籍的史拿，昨續在主場出戰男子職業網球聯合會（ATP）年終賽，於拿斯達斯組次輪以兩盤6：4擊退5號種子美籍的費利斯及取得兩連捷，晉級4強高唱入雲。同組出師不利的4號種子俄羅斯籍的丹尼麥維迪夫，則以6：2、6：4勝7號種子澳洲籍的迪文亞，為爭晉級下場遇史拿不容有失。

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