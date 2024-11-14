體壇快訊：巴拉圭禁穿美斯球衣觀世盃外

厄國22歲球員車禍亡

曾代表厄瓜多爾隊出賽兩次的馬高斯安古路，上月初在車禍中重傷後留醫，延至於當地時間周一不治，終年22歲，並成為該宗意外的第3名死者。這名美職球隊FC辛辛那提中場今年被外借至厄國球隊利加大學。

法前國腳賓耶達性侵緩刑

34歲的法國前國腳鋒將賓耶達，因在9月初性侵一名女子罪名成立，被判入獄兩年，但獲准緩刑。他曾效力的著名球隊有圖盧茲、西維爾和摩納哥，並是後者歷來第2射手，惟今夏離開摩納哥後未有班落。他亦涉及去夏另一宗強姦女子的案件。

史拿年終賽挫費利斯兩連捷

「世一」意大利籍的史拿，昨續在主場出戰男子職業網球聯合會（ATP）年終賽，於拿斯達斯組次輪以兩盤6：4擊退5號種子美籍的費利斯及取得兩連捷，晉級4強高唱入雲。同組出師不利的4號種子俄羅斯籍的丹尼麥維迪夫，則以6：2、6：4勝7號種子澳洲籍的迪文亞，為爭晉級下場遇史拿不容有失。