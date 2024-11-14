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體育

國足撼巴林 冀再搶分脫榜尾 缺武磊添陰霾 王大雷：每仗當決賽來拼

【明報專訊】2026年世界盃亞洲區外圍賽第3圈C組第5輪今午起舉行兩場比賽，其中墊底的中國隊（國足）將在尾場作客夜戰領前兩分的巴林隊。國足已於當地時間前日上午由沙特阿拉伯抵埗巴林首都麥納麥，門將王大雷強調將「把每一場比賽當決賽來拼」。

國足現雖在世盃外以4戰得3分包尾，但只少次席澳洲兩分，若把握這次造訪巴林隊，以及下周二主場碰以10分遙領的日本隊搶分，排名便可上揚。國足這次出征先在沙特集訓，其間完成4次訓練，前日抵達巴林，故應已適應中東天氣，有利臨場發揮。

國足門將王大雷賽前為鋒將武磊因傷退隊感遺憾，「球員的傷病避免不了，教練有自己的想法和準備，我們就想做好我們自己，把每一場比賽當決賽來拼」。國足在國際足協世界排名名列92，雖比巴林的76位要低，但歷來交手8次3勝5和佔上風，惟也需留意的是，國足上次勝出已是1994年亞運，而且近4次對賽均和波。

沙特舊帥回巢首擊征澳洲

同組澳洲在頭場主場迎戰同分的第3位沙特，焦點落在客軍上兩場世盃外僅得1分後解僱阿諾特，並邀法籍主帥連拿迪回巢領軍，他曾在2022年世盃帶領球隊爆大冷挫後來的冠軍阿根廷隊，惟「袋鼠兵」上次世盃外兩戰在新教練波波夫執教下也共取4分。同日B組有孫興慜復出的一哥韓國隊作客尾二的科威特隊。

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