中超兩建功致港足隊友受挫 安永佳：只是做好工作

安永佳今季加盟深圳新鵬城，最後兩場中超作客打和上海申花及主場挫南通支雲均有入球，助球隊力壓煞科日落敗的梅州客家護級，同時令打和失分的申花失爭標主導權，最終屈居亞軍。安永佳笑言這就是足球，「很遺憾茹子的球隊降班和陳晉一未能奪冠，但當時我只是在做好工作，相信他們會明白。我們是很好朋友，現在回到港隊又可以有講有笑」。

陳晉一投申花半年 自評超預期

首季中超上陣23場入3球，安永佳透露仍有約在身冀續留隊，「我很喜歡這球隊和城市，和新教練（拉坦斯奧）關係不錯，給我上陣機會，期待下季在中超有更多機會展示我的水平」。

陳晉一6月轉投上海申花後，各賽事上陣18場入3球。離中超冠軍只差2分，「一仔」着記者問安永佳原因，稱雖失冠亦欣喜這名傑志前隊友兼好友在中超有好表現。陳晉一由起初未獲機會，後漸獲上陣，承認首半年中超生涯超預期，「一開始連盃賽都無得踢，自覺條路比想像中難，不過球隊上下好關照我，慢慢建立信心兼有入球後，就開始多了上陣，算是幾圓滿一季」。他透露仍有兩年合約，「下季目標都是爭冠，信心一定有」。