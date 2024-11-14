中超兩建功致港足隊友受挫 安永佳：只是做好工作

【明報專訊】兩名大港腳陳晉一與安永佳分別完成首季中超，後者在最後兩仗建功，間接令陳晉一的上海申花爭冠只差一步及港足隊友茹子楠的梅州客家降班。這名27歲前鋒笑言只是做好自己工作，相信不會影響與他們友誼。
安永佳今季加盟深圳新鵬城，最後兩場中超作客打和上海申花及主場挫南通支雲均有入球，助球隊力壓煞科日落敗的梅州客家護級，同時令打和失分的申花失爭標主導權，最終屈居亞軍。安永佳笑言這就是足球，「很遺憾茹子的球隊降班和陳晉一未能奪冠，但當時我只是在做好工作，相信他們會明白。我們是很好朋友，現在回到港隊又可以有講有笑」。
陳晉一投申花半年 自評超預期
首季中超上陣23場入3球，安永佳透露仍有約在身冀續留隊，「我很喜歡這球隊和城市，和新教練（拉坦斯奧）關係不錯，給我上陣機會，期待下季在中超有更多機會展示我的水平」。
陳晉一6月轉投上海申花後，各賽事上陣18場入3球。離中超冠軍只差2分，「一仔」着記者問安永佳原因，稱雖失冠亦欣喜這名傑志前隊友兼好友在中超有好表現。陳晉一由起初未獲機會，後漸獲上陣，承認首半年中超生涯超預期，「一開始連盃賽都無得踢，自覺條路比想像中難，不過球隊上下好關照我，慢慢建立信心兼有入球後，就開始多了上陣，算是幾圓滿一季」。他透露仍有兩年合約，「下季目標都是爭冠，信心一定有」。