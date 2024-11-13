黃綜翰升港羽總教練感轉變大 倡鄧謝配先專注爭入年終賽

黃綜翰在何一鳴9月榮休後接任港隊總教練。他稱目前仍積極參與訓練，其餘時間則返辦公室處理事務。他稱目前教練團仍有空缺屬正常現象，「每個比賽周期完結至新周期開始間，不同隊伍的教練團都會稍有調整。港隊也在這過程，稍後會有較清晰輪廓」。

鄧謝配伍家朗今亮相熊本賽首圈

黃綜翰又透露，早前曾與「鄧謝配」商談，並着兩人先專注爭取下月年終賽資格，暫不要想太多未來，「通常資深運動員打完奧運會有『很空』的感覺，溝通後感覺他們已重拾心情」。他指暫巡迴賽排第9的鄧謝配出戰今周的日本熊本大師賽和下周中國大師賽後，排名積分將有增無減，很大機會取得年終賽入場券；至於男單巡迴賽排名第11的伍家朗亦有機會爭入圍。

鄧謝配和伍家朗今亮相熊本賽首圈，混雙頭號種子的鄧謝配將鬥中華台北組合；伍家朗則在男單硬撼泰國隊名將維迪辛。

至於港隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖昨首圈直落兩局挫澳洲隊過關；盧善恩女單外圍賽藉對手棄權闖正賽，首圈對德國隊的李怡逢；男單雙將陳延澤和吳英倫則無緣正賽。