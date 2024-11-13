黃綜翰升港羽總教練感轉變大 倡鄧謝配先專注爭入年終賽

【明報專訊】中國香港羽毛球代表隊上月由原任男單主教練的黃綜翰晉升總教練職務。這名馬來西亞籍教頭形容接掌後工作內容轉變甚大，並透露早前已跟屢傳拆伙的混雙組合鄧俊文／謝影雪洽談，建議兩人先把未來計劃拋諸腦後，努力衝擊下月世界羽聯（BWF）巡迴賽年終賽資格。
黃綜翰在何一鳴9月榮休後接任港隊總教練。他稱目前仍積極參與訓練，其餘時間則返辦公室處理事務。他稱目前教練團仍有空缺屬正常現象，「每個比賽周期完結至新周期開始間，不同隊伍的教練團都會稍有調整。港隊也在這過程，稍後會有較清晰輪廓」。
鄧謝配伍家朗今亮相熊本賽首圈
黃綜翰又透露，早前曾與「鄧謝配」商談，並着兩人先專注爭取下月年終賽資格，暫不要想太多未來，「通常資深運動員打完奧運會有『很空』的感覺，溝通後感覺他們已重拾心情」。他指暫巡迴賽排第9的鄧謝配出戰今周的日本熊本大師賽和下周中國大師賽後，排名積分將有增無減，很大機會取得年終賽入場券；至於男單巡迴賽排名第11的伍家朗亦有機會爭入圍。
鄧謝配和伍家朗今亮相熊本賽首圈，混雙頭號種子的鄧謝配將鬥中華台北組合；伍家朗則在男單硬撼泰國隊名將維迪辛。
至於港隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖昨首圈直落兩局挫澳洲隊過關；盧善恩女單外圍賽藉對手棄權闖正賽，首圈對德國隊的李怡逢；男單雙將陳延澤和吳英倫則無緣正賽。