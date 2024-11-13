體院醫專合作推運動醫學 提升支援精英運動員 闢體育專業化新階段

張家朗：最常應用物理治療

體院院長蔡玉坤與醫專教育及考試事務副主席李錦滔昨在儀式上簽署備忘錄，落實雙方合作。醫專主席梁嘉傑說，醫專在這次合作主要負責培訓而非服務，指醫專自1993年成立以來負責專科醫生培訓，但至今未有運動醫學專科，希望藉這次合作促進香港運動醫學發展。體院董事局主席鄧竟成透露，合作計劃涵蓋3範疇，包括設立運動醫學培訓、合作舉辦研討會工作坊，以及加強專業交流、技術應用和經驗分享，期待藉此為運動醫學注入新元素，從而提升運動員表現。

奧運獎牌港將張家朗與何詩蓓，昨聯同殘奧輪椅羽毛球代表陳浩源和武術女將莫宛螢出席分享。在東京和巴黎奧運連贏男子花劍個人賽金牌的張家朗表示，物理治療是日常最常應用的運動醫學範疇，並笑說：「打了這麼多年難免有傷，即使沒傷，保養也很重要。體院的物理治療師好好，很多時我未經正常途徑預約都樂意幫我。」

在東京和巴黎奧運均有獎牌落袋的何詩蓓，亦提及每星期都會見營養師，抽血檢視身體狀態，從而調整飲食補充所需營養；今夏出戰巴奧時，隨隊營養師亦會照料她飲食所需，「決賽當地晚上10時後才開始，賽後放鬆完和出席記者會已是凌晨。不過營養師在我比賽完便立即幫我買飯，讓我不用等到回選手村才進膳影響身體恢復」。