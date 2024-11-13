英軍8將傷退 卡斯利召新丁羅渣士

英格蘭足總昨宣布，高爾彭馬、菲爾科頓、布卡約沙卡、阿歷山大阿諾特、迪格蘭賴斯、基亞利殊、利維高維爾及門將蘭斯達爾同因傷退隊，補召5名球員包括摩根羅渣士、韋斯咸翼鋒查洛保雲、愛華頓中堅班夫韋迪、紐卡素閘衛利夫拿文度及般尼門將占士查科特，5人當中僅得查洛保雲及班夫韋迪曾為英軍上陣，其餘3人都未為國披甲。

英格蘭於B2組排次席，周五凌晨作客領先3分排榜首的希臘，下周一再對愛爾蘭，看守領隊卡斯利領軍這兩仗後便會功成身退，返回U21梯隊，明年1月由德國籍名帥杜曹接手。

耶馬傷3周 西班牙補選基爾

另邊廂，D4組榜首的西班牙隊日前證實巴塞隆拿新星拉明耶馬因右足踝韌帶受傷，將缺陣3周，補選今季由熱刺借至西甲基羅納的翼鋒拜恩基爾，備戰周五作客丹麥及下周二主場對瑞士隊；A2組的法國隊亦有翼鋒奧士文尼迪比利及後衛韋斯利科芬拿因傷退隊，補選京士利高文及班捷文柏華特。