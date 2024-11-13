年終賽首擊負魯迪 艾卡拉斯認感疲態

【明報專訊】男子職業網球聯合會（ATP）年終賽前晚續於意大利都靈上演，3號種子的西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯於紐甘比組首輪意外以直落兩盤不敵6號種子的挪威籍好手卡斯柏魯迪，他賽後承認自己在征戰一整季後感疲態，加上日前才剛病癒，「感覺很不好」。
21歲的卡路士艾卡拉斯兩年前曾成為史上最年輕男單「世一」，今年亦在兩大滿貫的法國公開賽及溫布頓錦標賽封王而回，並在巴黎奧運奪得男單銀牌。現時世界排名第3的他，以3號種子身分連續兩年參戰年終賽，惟在小組賽首輪面對6號種子的卡斯柏魯迪表現失準，於首盤被兩度打破發球局輸1：6。次盤他雖在第6局破發，並一度領先局數至5：2，但其後卻連輸5局，終再輸一盤5：7，交戰1小時25分鐘便以直落兩盤告負，亦是他與對方交手5次以來首敗。
艾卡拉斯賽後說：「今年感覺打了很多比賽，不論是代表個人或國家，甚至是表演賽，確是很嚴苛的賽程，並沒多少時間休息。現時的我明顯感到疲倦，加上日前才病癒，感覺很不好。」他又承認今屆賽事於室內場舉行，自身缺乏相關場地經驗下仍需時適應。
薩維利夫輕取羅比夫 戰魯迪爭出線
至於昨晨舉行的同組另一場，德籍2號種子阿歷山大薩維利夫以直落兩盤6：4擊敗8號種子的俄籍好手羅比夫，明晨將在次輪與卡斯柏魯迪上演榜首戰，爭取提早出線。