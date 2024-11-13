年終賽首擊負魯迪 艾卡拉斯認感疲態

21歲的卡路士艾卡拉斯兩年前曾成為史上最年輕男單「世一」，今年亦在兩大滿貫的法國公開賽及溫布頓錦標賽封王而回，並在巴黎奧運奪得男單銀牌。現時世界排名第3的他，以3號種子身分連續兩年參戰年終賽，惟在小組賽首輪面對6號種子的卡斯柏魯迪表現失準，於首盤被兩度打破發球局輸1：6。次盤他雖在第6局破發，並一度領先局數至5：2，但其後卻連輸5局，終再輸一盤5：7，交戰1小時25分鐘便以直落兩盤告負，亦是他與對方交手5次以來首敗。

艾卡拉斯賽後說：「今年感覺打了很多比賽，不論是代表個人或國家，甚至是表演賽，確是很嚴苛的賽程，並沒多少時間休息。現時的我明顯感到疲倦，加上日前才病癒，感覺很不好。」他又承認今屆賽事於室內場舉行，自身缺乏相關場地經驗下仍需時適應。

薩維利夫輕取羅比夫 戰魯迪爭出線

至於昨晨舉行的同組另一場，德籍2號種子阿歷山大薩維利夫以直落兩盤6：4擊敗8號種子的俄籍好手羅比夫，明晨將在次輪與卡斯柏魯迪上演榜首戰，爭取提早出線。