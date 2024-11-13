艾摩廉上任新魔君 5助手隨行 雲佬結束二次曼聯生涯

雲尼斯達萊在坦夏格上月底被辭退後改任看守領隊，在4場主場3勝1和不敗。曼聯聲明表示，「雲佬」與同樣今夏加盟的夏基等4名助教將離隊，形容這前射手「現在及永遠都是曼聯傳奇，他在奧脫福球場將永遠受愛戴」。雲佬日前在最後一場領軍英超3：0大勝李斯特城賽後說，欣喜能以勝仗告別，「重返曼聯對我來說是美麗時刻，我的父親和兒子都有入場看我這場比賽，感覺確實非常美好」。雖然他此前多次公開表明希望履行兩年合約留任助教，但最終還是分道揚鑣。

至於艾摩廉前晚由葡萄牙乘私人飛機抵達曼徹斯特，到埗卡寧頓訓練中心時獲曼聯行政總裁奧馬貝拉達及體育總監艾舒禾夫等高層專程迎接。據報這名39歲葡籍少帥取得工作證後便會展開工作，將帶同年僅29歲的助教卡路士費南迪斯等5名士砵亭教練團成員「入魔」，預計首場領軍將是在國際賽周後、本月25日英超作客對葉士域治，巧合地對方主帥為曼聯前助教麥堅拿。

般奴卡斯米路盼與艾摩廉合作

曼聯隊長般奴費南迪斯亦向同鄉投下信任一票，「艾摩廉在士砵亭貢獻巨大，協助球隊重返應有位置，我希望他能在這裏（曼聯）做到同樣的事情」；中場卡斯米路亦稱聽過外界對這名葡籍少帥有很高評價，期待攜手合作。

蘇斯克查不急出山 享受半退休生活

另外，51歲曼聯名宿兼前帥蘇斯克查最近受訪，除了談及3年前重簽球星基斯坦度朗拿度（C朗）並非最佳決定，笑言現在過着半退休生活享受陪伴家人，並不着急重執教鞭，「我享受現在的生活，但沒有排除未來重任教練的可能性。如果將來出現一個機會讓我感興趣，以及有合適團隊，我就會考慮離開家裏」。據報蘇斯克查此前獲丹麥隊招手，但他拒絕回應傳聞，笑言最理想選擇當然是帶領挪威國家隊。