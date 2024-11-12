入跑會9年遇恩師畢國偉 建無形默契屢創突破

畢國偉是奧運港隊代表過來人，1992年曾出戰巴塞隆拿奧運男子200米，門生包括鄧亦峻及吳家鋒等今昔「香港飛人」。阿刁憶述巴黎奧運時，畢sir本來可以同入住選手村，終選擇給予空間，出發前只輕描淡寫贈上「嚟料囉喎」4字，「當中或有種寧靜的默契，都知他賽前不會多鼓勵。我控制到心態，他又信得過我，這樣就無問題」。

在日常訓練中，兩人甚為着重溝通，透過互相交流不斷尋找改進技術方法。阿刁指畢sir了解每名學員個性，從而調適各人相處模式，「有些師兄弟需持續被提點，才可做到需做的事，我提幾次就夠；當他沒提點時，我就知自己做得對，已是很大的鼓勵」。

稱跑手間亦敵亦友關係微妙

在巴黎實現奧運夢後，阿刁認為隨着近年愈來愈多港將跑出佳績，港隊有能力衝擊4年後洛杉磯奧運男子4×100米接力資格，爭取歷來第3次參賽。他提及陳一樂、吳君浩和郭俊廷都是值得期待的後起之秀，並道出跑手之間亦敵亦友的微妙關係，「單項時是競爭對手，接力就變了隊友。不過跑100米，最終還是跟自己比賽」。