刁俊稀迎練跑十載 冀破港百米紀錄 愛短跑因刺激 個性悠然顯反差

文：余瑋、林欣澤；圖：賴俊傑

奧運一炮而紅 未慣做大眾焦點

作為巴黎奧運港隊唯一田徑代表，刁俊稀在預賽第3組以10.62秒第4衝線，無緣初賽。他開跑前向直播鏡頭雙手指胸前印有其英文姓氏Diu的號碼布，再豎食指做「殊」手勢，因其姓氏與廣東話粗口同音，這畫面定格迅即網上瘋傳，因而一夜成名。

返母校分享 師弟妹遞鞋墊索簽名

奧運過後3個月，「阿刁」今次受訪時承認多了不少市民認識他，返港初期一度未能適應眾多目光，「入到運動場練跑多了很多人會望住我，有點不慣成為焦點。去學校陸運會做嘉賓，學生們群情洶湧找我影相，有人給全新鞋墊我簽，有個更給便利店收據我簽，純粹就是想要我簽名」。

阿刁回想今年4月才知有機會爭取奧運「外卡」，雖對最終跑出10.62秒略感失望，惟「成世都記得」能夠在法蘭西體育場紫色跑道奔馳，「參加到奧運給自己很大肯定，始終練跑都有9年，每個運動員都視這個最大舞台為夢想，慶幸今年有機會爭取到」。他有留意一眾名將如何熱身，並對上屆東京奧運百米飛人、今屆決賽第5名的意大利隊跑手馬素積及斯印象深刻，「他上屆奧運後反覆有傷患，賽前無人看好他衛冕甚至入決賽，最終卻跑到9.85秒，心態真的很強」。阿刁又視去年杭州亞運與港隊隊友於男子4×100接力初賽跌棒遭DQ為教訓，「做運動員其實練幾多都好，如何在比賽時不緊張，將平時練習盡量發揮出來才是最重要」。

討厭追巴士 「比賽時快就得」

以10秒多完成一屆奧運，刁俊稀背後用了9年練跑，才將PB推快一秒，「這就是短跑運動員辛苦之處，對比其他運動員，可能都是付出同樣時間訓練，但正正就是咁短時間分出勝負得到滿足感。放棄容易堅持難，最老土但是事實。我們在短跑成績進步不明顯，但就是做了很多不同努力訓練，才會有這些不明顯的進步」。

阿刁初中在老師建議下練跨欄，直至15歲升中四的暑假報了屈臣氏田徑訓練班，自此一直在屈臣氏田徑會跟隨教練畢國偉至今。阿刁當初選擇短跑為刺激，興趣還有看賽車，日常言談舉止卻反差予人悠然自得，還笑言討厭追巴士，「身邊人都說我練跑熱身像散步，我覺得最緊要比賽時快就得，其他時間不用快。平時練習都累，與其咁辛苦追巴士追到喘氣，不如追不到就算」。去年在香港理工大學畢業後，他曾任全職會計數月，參加奧運後也改變了心態，「未來可能會做教練」。

今年24歲的刁俊稀PB為10.33秒，他透露年底前會專注練習，展望在明年練跑第10年，年初先在港參加測試賽，準備5月亞洲賽及年底粵港澳全運會，挑戰10.28秒的香港紀錄，「離目標只差0.05秒，上半年想先穩定10.33秒個人高峰，然後再不斷突破。希望明年挑戰到香港紀錄，做不到就2026年繼續努力」。