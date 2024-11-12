體壇快訊：港隊世盃比薩站奪3金

小丁贏國錦賽破錦標荒

國手丁俊暉前晚在南京上演的國際桌球錦標賽決賽，以局數10：7挫英籍的華基連兼破近5年冠軍荒，「小丁」賽後感謝球迷表示「挺過來了」。港將吳安儀則於日前在多哈舉行的IBSF世界業餘錦標賽英式桌球女子組決賽以局數2：3不敵泰籍球手Ploychompoo Laokiatphong得亞軍；隊友蘇文欣亦摘季。

史拿年終賽旗開得勝

男單「世一」的意籍好手史拿昨於都靈的ATP年終賽拿達斯組首擊，主場出戰下直落兩盤挫澳洲籍球手迪文亞；俄籍名將丹尼爾麥維迪夫則直落兩盤不敵美籍球手費利斯，前者亦因情緒失控，引來現場球迷報以噓聲。20歲港隊一哥黃澤林則在日本神戶挑戰賽男單首圈，直落兩盤不敵東道主球手島袋將。

雷霆負勇士賀格倫掛彩

奧克拉荷馬雷霆昨在NBA常規賽，在主場以116：127負有「咖喱仔」史堤芬居里攻入全場最高36分的金州勇士，禍不單行是中鋒賀格倫是役首節髖部受傷或將缺陣8至10周。薩克拉門托帝王憑前鋒迪羅辛交出34分，在加時後作客以127：118挫鳳凰城太陽，終止對手七連勝走勢。

港隊短道速滑青年世盃摘兩銅

在意大利博爾米奧上演的短道速滑青年世界盃首站昨煞科，港將林靜欣於女子500米取得銅牌，而另一港將婁展碩雖在男子1000米僅得第7名，但連同他於首個賽日的男子1500米摘銅，港隊最終以兩銅創下歷來最佳青年世界盃的成績。