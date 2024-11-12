港足開操備戰菲毛 韋斯活列選人標準

韋斯活原定除了賽前一課其餘閉門操練，不過昨午開操最終仍開放予有到場的傳媒拍攝。除了傑志前鋒潘沛軒因家事將稍後歸隊，其餘決選23人都有出席，包括首入大港腳的傑志19歲小將馬斐。昨訓練內容輕鬆，包括分隊棄足打手球及踢「足網球」。

讚馬斐高速 操練突出或列賽日名單

韋斯活收操後解釋，閉門原意只想備戰菲律賓更專業，「我們必須更專業及安靜地備戰這場硬仗」。他稱前鋒米高手肘骨折要做手術而未入選，首召馬斐盼確保球隊即使有傷兵，仍能維持有20名場區球員訓練，亦希望給予梯隊球員機會，「雖說他在傑志今季未有出場機會，但留意到他是一名有速度的前鋒。若他在操練表現突出，有機會躋身比賽日23人名單」。

被問到馬希偉、胡晉銘及李毅凱等港將落選是否不符其戰術風格，韋斯活僅稱需平衡陣容；至於中超浙江隊中堅梁諾恆再落選，韋斯活解釋對方最近未能恆常上陣，又稱選擇球員需考慮狀態、功能、能力、球隊動力，還有球員個性、誠實及專業性，「有很多因素要考慮，也要選擇能提升團隊精神的球員」。

盛傳助教賀蘭特將於這兩仗後重返理文執教，韋斯活堅稱教練團不會有變動，「我預期他會繼續跟我緊密合作，我亦只能着眼能夠控制的事，為港隊爭好成績」。