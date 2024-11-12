港足開操備戰菲毛 韋斯活列選人標準

【明報專訊】中國香港足球代表隊將於周四及下周二主場友賽菲律賓及毛里求斯隊，昨午開操。主教練韋斯活收操後談及選人準則，解釋多名港將落選原因。
韋斯活原定除了賽前一課其餘閉門操練，不過昨午開操最終仍開放予有到場的傳媒拍攝。除了傑志前鋒潘沛軒因家事將稍後歸隊，其餘決選23人都有出席，包括首入大港腳的傑志19歲小將馬斐。昨訓練內容輕鬆，包括分隊棄足打手球及踢「足網球」。
讚馬斐高速 操練突出或列賽日名單
韋斯活收操後解釋，閉門原意只想備戰菲律賓更專業，「我們必須更專業及安靜地備戰這場硬仗」。他稱前鋒米高手肘骨折要做手術而未入選，首召馬斐盼確保球隊即使有傷兵，仍能維持有20名場區球員訓練，亦希望給予梯隊球員機會，「雖說他在傑志今季未有出場機會，但留意到他是一名有速度的前鋒。若他在操練表現突出，有機會躋身比賽日23人名單」。
被問到馬希偉、胡晉銘及李毅凱等港將落選是否不符其戰術風格，韋斯活僅稱需平衡陣容；至於中超浙江隊中堅梁諾恆再落選，韋斯活解釋對方最近未能恆常上陣，又稱選擇球員需考慮狀態、功能、能力、球隊動力，還有球員個性、誠實及專業性，「有很多因素要考慮，也要選擇能提升團隊精神的球員」。
盛傳助教賀蘭特將於這兩仗後重返理文執教，韋斯活堅稱教練團不會有變動，「我預期他會繼續跟我緊密合作，我亦只能着眼能夠控制的事，為港隊爭好成績」。