曼聯大勝送別雲佬 般奴續勇 製造3球破李城

艾摩廉偕副手抵英 辦工作證後履新

第250次為曼聯披甲的般奴費南迪斯，此役先在17分鐘遠射打開紀錄，後於38分鐘門前叩關令對手擺烏龍，最後在82分鐘助攻阿歷真度加拿祖，協助球隊以3球淨勝李斯特城，取得近3場英超首勝。「紅魔」賽後11戰15分排13位，追至只少第3位車路士和第4位阿仙奴4分。

48歲的雲尼斯達萊暫代領軍4仗3勝1和不敗入11球，完場後場內球迷均向這球會名宿起立拍掌，他其後承認自己未來不確定，但「很享受這短暫及令人驚歎的時光」，而般奴則稱讚雲佬道：「他深愛曼聯，能為球員帶來樂趣。他已為球隊做了很多好事，值得獲得我們的歡送。」此外，般奴既慨嘆早前一度出現入球荒，又為近4仗入4球兼2次助攻而欣喜，但他強調最重要仍是這仗能保持清白。

告別戰領士砵亭反勝 葡超11戰全勝

另邊廂，曼聯新帥魯賓艾摩廉昨最後一次領軍士砵亭，雖先在上半場被主隊布拉加攻入兩球，卻在下半場連入4球反勝4：2，帶領球隊葡超開季11戰全勝完美告別。這名39歲葡籍少帥稱履新後會與雲佬會晤，「他是曼聯傳奇，最近帶隊做得非常出色，我將會向他解釋一切」。

艾摩廉又暗示，將在英超沿用其最熟悉的3-4-3陣式，並說：「我已為新的挑戰準備就緒。我並非天真無知的人，我知道前面是截然不同的崎嶇之路，我現在須以平靜的心面對它及專注於我的新工作。」

艾摩廉又為季中離開士砵亭致歉，而後者昨亦宣布擢升青年軍教頭祖奧彭利拿為一隊主帥，40歲的他出身於賓菲加，球員時代司職右閘，其後三度效力士砵亭，曾代表葡萄牙出賽40次，並分別在2012和14年出席歐洲國家盃及世界盃。