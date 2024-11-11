拜仁小聖德甲領先5分 高柏尼平最佳開季

拜仁中場穆斯亞拿於22分鐘離門28碼勁射楣底彈入，取得各賽事近5仗第6個入球下，為拜仁鎖定1：0勝局，賽後在積分榜得26分，惟高柏尼說：「我軍面對一支充滿活力和組織力強的球隊。即使我們領先，但對方從沒驚慌及保持耐心，更在末段向己隊施壓……當你看到利華古遜及多蒙特今輪都失分時，便知這聯賽並無易打的比賽。」

歐五大聯賽餘拜仁祖雲PSG不敗

衛冕之師利華古遜同日征戰包尾的波琴，於18分鐘領前卻晚節不保，被對手日本籍中場三好康兒在89分鐘窄位開齋逼和1：1；多蒙特則在中場安利簡恩於27分鐘向緬恩斯的韓國攻擊手李在城施「收山腳」直接領紅下，最終以1：3敗走，亦令客場取得1和4負劣績。

至於意甲班霸祖雲達斯憑利比里亞隊名宿韋亞之子攻擊手添莫菲韋亞第4次在聯賽建功，助球隊在都靈吡戰主場以2：0挫拖連奴；法甲一哥巴黎聖日耳門（PSG）則藉韓國隊翼鋒李康仁上半場獨取兩球及獻助攻，作客以4：2挫昂熱。戰畢今輪後，今季歐洲五大聯賽只餘PSG、祖雲和拜仁3支不敗之師。