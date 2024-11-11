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體育

哥帥領城首逢四連敗 敗走白禮頓 盼國際賽後傷情好轉

【明報專訊】曼城欲成英超五連霸再受沉重打擊！他們昨晨作客以1：2反負白禮頓，賽後雖11戰得23分續排次席，但已被主場以2：0輕取阿士東維拉的一哥利物浦拉開至5分。「藍月」在11天內各賽事錄得四連敗，乃主帥哥迪奧拿領軍以來及球隊近18年首次，但他稱「一生中總會發生一次」，並期望接着的國際賽檔期能改善隊內傷兵情况。

曼城開季後傷兵不斷，此役征白禮頓便續有守將魯賓戴亞斯等6名主力缺陣。不過球隊於23分鐘由箭頭艾寧夏蘭特取得今季第12個英超入球領先。白禮頓下半場於57和65分鐘，分別調入「地標」新兵中場馬特奧尼利及攻擊手祖奧柏度成反勝關鍵。柏度先在78分鐘於曼城禁區內混戰中射入，後於83分鐘直線妙傳奧尼利攻入奠勝球，助「海鷗」隔3年半後再挫曼城。

沙拿傳射居功

利物浦兩蛋贈維拉領先5分

曼城繼英格蘭聯賽盃、聯賽和歐聯落敗後再輸一仗，也是2006年後首趟，並令哥帥繼2015年5月執教拜仁慕尼黑後首嘗四連敗，他說：「這是一生中總會發生一次的事，是嗎？它是我和曼城的挑戰，我必須面對和從速改變現狀。」他又稱緊接的國際賽有助隊內的「十字軍」復原，「球員這段期間必須保持清醒，回歸時需重拾狀態。球隊上季獲得英超冠軍的其一主因是傷兵較少……但過去7季6次奪標後，今季或有其他球隊摘冠」。

至於今季氣勢如虹的2019／20年球季盟主利物浦，昨迎戰阿士東維拉在20分鐘有半單刀的穆罕默德雖被拉跌，但仍助攻前線拍檔達雲紐尼斯打開紀錄；84分鐘，沙拿右路長驅直進後取得第8個英超入球，以2：0擊退維拉，亦令維拉像曼城般遭逢四連敗。「紅軍」中場阿歷斯麥亞里士打說：「若你季前問我己隊是否奪標熱門？我會否定，但看看現在我們是榜首及擁有5分優勢，這意味有些事情正在發生。」惟其隊友阿歷山大阿諾特此役上半場中段便因右腿筋受傷退下火線，主帥史諾賽後稱該右閘應無法代表英格蘭隊出席兩場歐洲國家聯賽。

另外，狼隊主場以2：0挫修咸頓後首響勝鼓，賽後以6分擺脫包尾位置，續得4分的「聖人」則跌落榜末。

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