體壇快訊：陳華娟國際精英賽封后

東方小勝北區續居首

港超昨續演第8周賽事，榜首的東方在旺角大球場藉馬高斯上半場遠射建功，加上前鋒巴科爾下半場的入球，終以2：1擊退一度由舒拉普追平的均業北區，賽後以8戰20分，領先少賽1場得17分的大埔居首；尾場港會在香港足球會迎冠忠南區，後者在史提芬彭利拿「戴帽」下贏4：3，暫8戰9分列第6。

米列達奧斷韌帶收咧

西甲勁旅皇家馬德里前晚在聯賽主場4：0大勝奧沙辛拿，惟陣中26歲巴西隊中堅艾達米列達奧上半場因傷被換離場，賽後會方證實他左前十字韌帶撕裂，將缺陣9個月，繼上季再以同原因提早收咧；而同因肌肉受傷離場的鋒將洛迪高高斯及後衛盧卡斯華斯基斯，據報皆需養傷至下月初。

勝利船三箭齊失分

日職衛冕之師神戶勝利船昨在聯賽作客東京綠茵，雖有後衛山川哲史7分鐘開紀錄，但另一守將馬菲奧科拿尾段擺烏龍下終和1：1，而次席的廣島三箭卻未把握這支關西勁旅失兩分贏波登頂，在較後時間以0：3敗走浦和紅鑽聯賽三連敗，日職餘兩輪下三箭積65分，以3分落後68分的榜首勝利船。

維迪辛稱霸韓羽賽

韓國羽毛球大師賽昨煞科，賽事頭號種子的泰國隊星將維迪辛在男單決賽以局數2：0擊敗國家隊的王正行登頂。女單方面，另一國手韓千喜以局數0：2不敵印尼隊的華達妮失后冠。