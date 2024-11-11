亞柔道賽港站煞科 港隊1銀3銅收官

李玨穎81公斤以下級復活 銅牌戰領紅無緣獎牌

港隊昨在男子81公斤以下級別派出李玨穎、趙梓熙及吳艾廸，其中直入次圈的李玨穎雖不敵澳洲籍選手Ryan Koenig，但李玨穎能在復活賽淘汰韓籍選手張在彬（Jang Jaebeen）。晉級銅牌戰後，李玨穎與另一韓將李明瑞戰至黃金得分賽時被罰第3次指導下告負，終以第5名作結；隊友趙梓熙及吳艾廸則分別在首圈止步。

25歲的李玨穎賽後認為需在關鍵時刻加強自己心態，他又感可惜道：「這次目標是取得前兩名，今屆亦是巴黎奧運後的賽事，照道理應該沒那麼多人出來參賽，應該是容易一點。」不慎被次圈對手壓傷的李玨穎續表示將聆聽港隊蒙古籍教練Ganbaatar Odbayar的建議，「計劃參加不同訓練營，去到不同地方能與不同風格的選手接觸」。

中國香港柔道總會主席黃寶基受訪時透露，已與國家體育總局及廣東省體育局合作，將在下月起安排港將到內地訓練，有助備戰全運會。另邊廂，正在美國拉斯維加斯舉行的世界柔道形錦標賽，港隊女子組合張凱元、鄧穎芝在「柔之形」賽事中奪得第6名。