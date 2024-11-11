鄭欽文年終賽奪亞 反負嘉奧芙 仍看齊李娜亞洲最佳成績

鄭欽文今年迎來職業生涯爆發期，在澳洲公開賽首闖大滿貫女單決賽並最終奪亞後，再於巴黎奧運女單勇奪金牌，而目前世界排名達到個人新高第7位的她，更首次躋身WTA年終賽。她在這項年末大賽雖首戰不敵世界一姐莎芭倫卡，但及後兩連勝以小組次名出線，再於4強淘汰8號種子的捷克籍好手卡絲高娃。

來到昨晨決賽，鄭欽文面對3號種子的美籍星將嘉奧芙，在首盤戰至局數3：3後連取3局，包括在第8局首破對方發球局，先贏一盤6：3。次盤初段鄭欽文延續氣勢，甫首局再破發並一度領先3：1；惟及時回勇的嘉奧芙其後連接於第6及8局破發，終贏6：4扳平盤數。

激戰逾3小時 嘉奧芙3戰年終賽首奪魁

決勝盤鄭欽文於首局破發後被嘉奧芙在第4局扳平，即使第7局鄭欽文再次破發重奪領先優勢，但在一度拉開5：3下未能拿下最後勝利的一局，反被嘉奧芙連贏3局反超，最終雙方拉鋸至決勝局分勝負，結果嘉奧芙贏細分7：2，以7：6贏最後一盤，激戰3小時4分鐘後反勝盤數2：1，歷來兩次交手皆勝，並首奪年終賽女單錦標，亦是近20年來最年輕冠軍得主。而鄭欽文雖然鍛羽而歸，但仍看齊已退役國手李娜的亞洲球手年終賽女單最佳成績，後者於2013年的決賽以盤數1：2反負美籍名宿「細威」莎蓮娜威廉絲奪亞。

鄭欽文：勝負在毫釐 盼汲取經驗求進

嘉奧芙今年9月才與原教練巴特基拔分道揚鑣，換上新教練馬菲達利，結果第3次參戰年終賽的她終首度殺入決賽並奪冠而回，賽後這名20歲星將亦表示：「換帥決定是困難的，但我希望自己能有所突破，我的目光仍很長遠，並相信他可幫助我更進一步。」而她又不忘大讚鄭欽文表現出色，「在確定取勝之前，我都不敢肯定自己能笑到最後，這一仗非常艱辛」。鄭欽文則表示：「是役大家都很接近，勝負在毫釐之差，她（嘉奧芙）的決心很強大，但這是很好的經驗讓我未來尋求進步。」

年終賽女雙決賽方面，2號種子加拿大籍的達保絲姬伙拍新西蘭籍的艾蓮羅莉芙，以直落兩盤7：5、6：3擊敗8號種子捷克籍星將施妮雅高娃與美籍好手泰萊唐辛的組合，首度奪冠。