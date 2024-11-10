體壇快訊：港隊柔道亞洲賽摘1銀3銅

干地領拿玻里意甲倒戈國米

意甲明晨上演前列大戰，由次席的衛冕之師國際米蘭主場迎戰榜首的拿玻里。國米目前11戰24分，以1分之差落後；而這仗將是拿玻里主帥干地今夏上任後，首次領軍倒戈。至於錄得五連勝的阿特蘭大，今晚將主場對陣烏甸尼斯。

何瑋桁世盃瑞士站16強止步

新一季劍擊世界盃揭開戰幔。港隊巴黎奧運代表何瑋桁昨在男子重劍世界盃瑞士站個人賽打入16強，終以10：14憾負日本隊「世一」劍手加納虹輝，無緣8強。港隊另有方凱申32強止步，吳浩天和吳霆騫則於64強出局。佩劍世界盃阿爾及利亞站方面，朱詠翹在女子個人賽殺入16強，終不敵西班牙隊代表。

皇馬西甲損3將照大勝

皇家馬德里昨在西甲雖有洛迪高高斯、艾達米列達奧及盧卡斯華斯基斯先後傷出，但憑雲尼斯奧斯祖利亞「戴帽」及祖迪比寧咸建功，主場4：0大勝奧沙辛拿續居次席。至於榜首的巴塞隆拿明晨將作客皇家蘇斯達。