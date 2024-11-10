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體育

鄭欽文挫卡絲高娃 年終賽初演即闖決賽

【明報專訊】國家隊網壇一姐鄭欽文昨於WTA年終賽女單4強，以直落兩盤力克捷克籍好手卡絲高娃，與淘汰「世一」莎芭倫卡的美籍星將嘉奧芙爭奪個人此項大賽首冠。

今晨決戰嘉奧芙

以7號種子身分初戰年終賽的22歲國家隊星將鄭欽文，早前於紫組取2勝1負次名出線後，在4強面對橙組首名的28歲捷克籍8號種子卡絲高娃。她首盤率先於次局打破對方發球局下，先贏一盤6：3。次盤鄭欽文首局再破發，一度拉開局數3：0，即使卡絲高娃隨後連贏4局，但沉着應戰的鄭欽文戰至關鍵的第11局再破發，終再贏一盤7：5取勝殺入決賽，有望繼2019年的澳洲籍名宿巴迪後，再有初戰WTA年終賽即奪冠的球手。

賽後鄭欽文承言：「沒想過首次打年終賽便會去到決賽。此仗次盤我在領先局數3：0時表現明顯下滑了，慶幸心理比以前強大了，面對被反超局數仍能冷靜應對。」

同日另一場女單4強，3號種子的20歲美籍星將嘉奧芙則以直落兩盤7：6（7：4）、6：3淘汰白俄籍世界一姐兼頭號種子莎芭倫卡，與同首闖決賽的鄭欽文爭冠。

男子年終賽展開 麥維迪夫首擊鬥費利斯

另外，ATP年終賽今晚在意大利都靈揭戰幔，頭場4號種子的俄將丹尼麥維迪夫將在拿達斯組首擊鬥美籍5號種子費利斯，同組的意籍頭號種子史拿則面對澳洲籍7號種子迪文亞。

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