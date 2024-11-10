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體育

理文反勝升班馬九龍城 朱兆基認麾下缺信心礙發揮

【明報專訊】衛冕之師理文昨晚港超在先落後下，於將軍澳運動場以3：1反勝有多名舊將倒戈的「升班馬」九龍城。暫代主帥朱兆基承認，麾下在亞冠盃2提早出局後出現信心問題。

袁皓俊余沛康倒戈添戰意

大埔輕取流浪續居次席

理文日前在亞冠2作客反負曼谷聯，在G組4戰全敗提早兩輪出局，昨重返港超主場出擊，面對有5名舊將袁皓俊、余沛康、迪高、曾家進及隊長曾錦濤正選倒戈的九龍城，門將袁皓俊開賽先後撲出艾華頓及安尼亞的射門，為這區隊守和半場。同樣曾效力理文的許嘉樂，昨後備入替後於52分鐘門前撞射先開紀錄。4分鐘後理文守將杜度角球混戰近射扳平，加上艾華頓與羅沙於72及83分鐘各入一球，以3：1反勝。

袁皓俊與余沛康效力理文6年及7年，隨首奪港超冠軍後今夏約滿，聯同迪高齊轉投九龍城。「肥袁」全場作多次撲救，承認對首次倒戈特別興奮，「對返舊隊友都是機會想證明返自己」；「余沛」也稱在比賽重遇多年隊友感覺特別，「現在做挑戰者角色，享受對理文感覺仲好玩」。

理文暫代主帥朱兆基認麾下在亞冠2出局後出現信心問題，致昨仗上半場表現欠佳，並理解球迷失望，「球隊開季和在亞洲賽表現的確不是太好，這是必須承認。我們只能期望餘下兩場亞冠2分組賽，不會放棄任何取分機會」。

另一場大埔憑右閘羅振庭及前鋒盧卡斯各建一功，加上對手烏龍球，主場3：0輕取標準流浪，賽後與東方同樣7戰17分，得失球差不及對方續列次席，理文多踢一場及少一分排第3，九龍城8戰13分排第4。東方今午3時在旺角大球場對榜尾的均業北區。

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