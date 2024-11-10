雲佬最後領軍迎李城 料續留曼聯機會微

曼聯兩周前解僱坦夏格後，雲尼斯達萊暫代領軍3仗取得兩勝一和不敗，包括英格蘭聯賽盃晉級8強及歐霸開齋，在英超則被車路士逼和1：1，現10戰僅得12分，今晚在奧脫福球場對同位列中下游及3場不勝的李斯特城，兩隊早前英聯盃16強交手，雲佬領軍首擊大勝5：2，但李城當時以副選出戰。

艾摩廉明晨葡超領士砵亭作客布拉加後，便會履新「入魔」。縱使雲佬多次表態希望履行兩年合約續助曼聯，但英國《每日郵報》報道，艾摩廉將會帶同5名教練團成員來投，已無位置可留下這名紅魔前射手，今仗或成其「告別戰」，僅重返曼聯不久便要再次離開。雲佬在賽前表示，會力爭勝仗完成最後一場暫代領軍，「我不知道會否特別感觸，但我很自豪能完成這項任務，非常享受這段經歷」。除了中場美臣蒙特剛復出，養傷多時的兩名左閘勞基梳爾及杜維爾馬拉西亞，以及後衛利尼約路均已復操，有望未來兩個月相繼復出。剛於歐霸梅開二度的22歲翼鋒阿密特迪亞路，據報將續約至2027年。

熱刺證李察利臣須長唞

另邊廂，熱刺今主場對葉士域治賽前，主帥普斯迪高路證實前鋒李察利臣因腿筋嚴重受傷將要長時間缺陣，後衛雲迪尹則預計本月國際賽周後復出。