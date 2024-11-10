阿仙奴碰車求勝當務之急 阿迪達：走出連敗取決自身

車路士vs.阿仙奴 now611/621台 明晨01：30直播

今季阿仙奴可謂波折重重，除了受到球員傷停問題困擾，於聯賽亦屢因球證問題爭議失分。即使早前防線大將威廉沙列巴停賽復出，仍接連在英超及歐聯分別以一球之差不敵紐卡素及國際米蘭，今季首嘗連敗，目前在英超積分榜跌至第5位。明晨兵工廠將作客征戰現同得18分但擁較佳得失球排第4的車路士，即使近5次交手取得4勝1和優勢，但近期身陷低潮下能否再當「剋星」頓成疑問。

信傷兵潮退表現回升

阿迪達在賽前記招被問及球隊近况時表示：「當球隊一直未能取勝時，全隊上下的心情肯定會受影響，因此盡快重拾勝果是當刻首要任務，在不敵國米後我翻看了這場賽事兩次，球隊並沒出大問題，但能否獲勝一切取決於己隊能否把握好入球機會。」他又強調以目前頻密賽程難以用集訓營形式去讓球員探索新元素，但相信隨着傷兵潮緩解表現定可提升。

至於日前在歐聯久休復出後備登場的隊長馬田奧迪加特，預計此仗有望繼8月底以來再為「兵工廠」擔正，阿迪達稱將在賽前作最後決定，但相信對方已準備就緒。而另一中場迪格蘭賴斯據報雖腳趾骨折未完全痊癒，但是役仍可候命。

彭馬貼健身照暗示趕及復出

森林將帥包攬英超10月最佳

車路士方面，上輪聯賽被曼聯後衛利辛度馬天尼斯踢傷的中場大將高爾彭馬，雖連日缺操，但他昨在社交網上載自己的健身照，其護膝更附上一句已準備好的字句，暗示今仗可復出，而「藍戰士」主帥馬利斯卡則透露：「他感覺已好多了，已能如常走動及健身，但這並不代表他已完全無礙，能否趕及上陣仍有待賽前確認。」

另外，今屆「黑馬」諾定咸森林今晚迎戰紐卡素的賽前先獲喜訊，陣中前鋒基斯活特及主帥紐奴分別獲膺英超10月最佳球員及領隊。森林上月於3場聯賽取2勝1和，在今輪開始前以10戰得19分高踞季席。