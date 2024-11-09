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體育

港足新丁馬斐難避質疑 盼把握機會

【明報專訊】香港足球代表隊本月14和19日分別主場友賽菲律賓和毛里求斯隊。效力傑志的19歲前鋒馬斐，是這次24人名單裏的唯一「新丁」；他認為自己在球會鮮有出場機會下入選難免面對質疑，但會提醒自己「不要理大多，有機會便好好把握」。足總昨另公布，中超護級失敗的梅州客家後衛茹子楠因傷退出港足大軍，補選中甲冠軍雲南玉昆守將徐宏傑。

大埔理文港超分迎流浪九龍城

馬斐今年9月曾代表港足U20出戰U20亞洲盃外圍賽，另上月作客友賽廣西U20梅開二度，助球隊2：1獲勝；這次「越級」成為大港腳，他坦承感到驚訝，並感激獲得這機會，「能成為大港腳一分子，與一班港超頂級、甚至中超、中甲球員一起練波，必定獲益良多。若到時能落場，更是夢想成真」。今季港超未曾登場的他，承認入選難免受到外界質疑，唯有專注做好自己，「不會想這機會來得早還是遲。教練選我一定有原因，自己就不要理大多，有機會便好好把握，盡全力做好」。

此外，今周港超輪空的傑志，今晚7時半作客友賽今季中甲第8名的廣西平果哈嘹國晶，球會facebook專頁屆時將提供直播。而港超今日上演兩仗，次席大埔下午3時在大埔運動場迎戰第7位標準流浪；第3位的理文傍晚6時在將軍澳運動場面對擁有袁皓俊、余沛康和迪高等9名理文舊將、現同分排第4位的九龍城。

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