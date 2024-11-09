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體育

曼聯取逾年歐戰勝仗 迪亞路起孖擒PAOK 奧拿拿盼雲佬留隊

【明報專訊】曼聯昨藉翼鋒阿密特迪亞路下半場先後頭頂腳踢建功，在歐霸第4輪主場以2：0擊退希臘球隊PAOK，相隔383天再在歐戰奏捷，並令第3次帶兵的看守領隊雲尼斯達萊取得2勝1和佳績。門將奧拿拿賽後表示，希望這「紅魔」名宿能續留效。

曼聯賽前連續3場歐霸和波收場，是役下半場藉22歲翼鋒阿密特迪亞路分別在50和77分鐘破網，助球隊以兩球淨勝PAOK，也是球隊自去年10月底的歐聯分組賽主場以1：0挫哥本哈根以來，逾1年後首次於歐戰報捷。曼聯賽後以1勝3和得6分升上積分榜第15位；今屆歐霸未嘗勝果的PAOK則以1和3負得1分位居尾四第33位。

曼聯看守主帥雲尼斯達萊領軍下獲得兩勝1和，他賽後透露賽前曾告知麾下，自己不敢相信上次在奧脫福球場贏得歐洲賽已是超過1年的事情，而這卻成為球員此役扭轉局面的動力。紅魔將在國際賽檔期後迎來葡萄牙籍新帥魯賓艾摩廉領軍，但喀麥隆隊門將奧拿拿仍希望「雲佬」留效，「他擁有很多經驗及給予我們建議，但這（雲佬去留）並非球員能決定的事」。雲佬將於明晚英超最後一次領軍，對手是來訪的李斯特城。

10人熱刺敗走加拉塔沙雷

另外，甫開賽6分鐘便被加拉塔沙雷破門的熱刺，雖在18分鐘憑19歲小將前鋒蘭克舒亞扳平，卻被敵鋒域陀奧森漢於31和39分鐘連入兩球，並有蘭克舒亞於60分鐘「兩黃變一紅」被逐，即使隊友鋒將蘇蘭基於69分鐘建功，也終無法改變以2：3敗走的厄運，賽後以9分排第7。此外，拉素藉37歲老將前鋒柏度洛迪古斯的補時絕殺，主場以2：1力挫波圖，賽後以12分領前榜首；阿積士則在菲慈佔天樂埋齋下，主場以5：0大勝特拉維夫馬卡比，助球隊以10分排次席，與季席的加拉塔沙雷同分。值得提及是，該名21歲的港裔鋒將是繼上場荷甲大戰主場挫燕豪芬後再度建功。

車路士歐協聯大勝諾亞8：0寫歷史

此外，車路士在歐洲協會聯賽主場以8：0狂勝FC諾亞，打破賽事最大勝仗紀錄下，以3戰全勝得9分領前榜首。

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