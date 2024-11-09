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體育
2024年11月9日星期六
雙翼大勇領紅軍高飛 史諾拒放鬆 迎維拉誓贈對手四連敗
法國點兵棄選麥巴比 迪甘斯稱彼此曾溝通
亞洲柔道賽開打 比露迪勉港將要有夢想
卡絲高娃闖年終賽4強 稱巨大勝利
字母哥復出獻雙雙 公鹿大勝爵士終止六連敗
體壇快訊：蔡再懃梁兆華領港戰亞盃外
SAT周六體育直播賽程
曼聯取逾年歐戰勝仗 迪亞路起孖擒PAOK 奧拿拿盼雲佬留隊
港足新丁馬斐難避質疑 盼把握機會
旅日女足港將吳卓蔚投和富披10號
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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