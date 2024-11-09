法國隊主帥迪甘斯昨為下周歐國聯先迎以色列隊後訪意大利隊點兵，25歲隊長麥巴比再次榜上無名。迪甘斯在記者會說：「這決定（棄選麥巴比）是我作出的，我已和麥巴比討論過，我知道他想出戰國際賽，但我認為這樣更好。」麥巴比已連續兩輪未為法國隊在歐國聯上陣，他在上月國際賽期前稱傷掛免戰牌，惟不久卻為皇馬披甲惹議，其後更在瑞典捲入強姦案，惟他已矢口否認。

麥巴比近况再受質疑，在上輪國際賽至今為皇馬上陣4場只入1球，更曾在「西甲國家打吡」主場慘負巴塞隆拿0：4，而周中歐聯再於主場以1：3不敵AC米蘭，球隊目前在西甲排次席，惟比巴塞少賽1場下落後9分，今將於聯賽續留守主場，迎戰各賽事三連捷列第5位的奧沙辛拿，中場曹亞文尼因傷將與門將泰拔高圖爾斯、後衛丹尼爾卡華積及阿拉巴等缺陣，但中場費達歷高華維迪料可克服背傷披甲，巴西隊翼鋒洛迪高高斯也料無礙掛帥。

巴洛迪利意甲後備再上陣復領黃

另外，意甲球隊熱拿亞昨晨逼和客軍科木1：1一戰，再有前鋒巴洛迪利在71分鐘後備登場，惟「巴神」如上仗處子戰般僅披甲8分鐘又領黃牌；德甲方面，榜首拜仁慕尼黑今於主場迎聖保利爭各賽事五連捷，排第4的衛冕之師利華古遜同時間作客波琴，誓擺脫近5仗只取1勝的小低潮，而次席的RB萊比錫明晨迎慕遜加柏將力爭避免三連敗。