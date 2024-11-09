雙翼大勇領紅軍高飛 史諾拒放鬆 迎維拉誓贈對手四連敗

利物浦vs.阿士東維拉 now611／621台 明晨04：00直播

高普上季結束後掛冠，一度令利物浦球迷憂心忡忡，但來自飛燕諾的領隊史諾卻帶來驚喜，迄今各賽事16仗，以14勝1和1負榮膺隊史同期最佳新帥，除助「紅軍」在英超10戰得25分領導群雄外，在歐聯亦成為唯一4戰全勝的榜首球隊，而他是必須感謝在英超分別交出7入球和5次助攻的穆罕默德沙拿，以及亦獨取5球和兩度助攻的路易斯迪亞斯，而後者更在周中歐聯主場以4：0大勝利華古遜中連中三元，表現更勝至今只斬獲1個歐聯入球的沙拿。

維拉英超跌第6 屈堅斯4戰食白果

縱使利物浦表現可人，史諾絕不敢掉以輕心，更敦促麾下道：「每支對陣我軍的球隊，總會是以最頂級的狀態比賽。若你想悉數獲勝，可做的是繼續保持充滿張力的表現。這並非易事，卻是必須的。」與紅軍相比，對手阿士東維拉的近况是差天共地，近3仗先後在英格蘭聯賽盃、英超及歐聯連敗，導致聯賽已跌至第6，歐聯更由榜首急降至第8，而在聯賽入5球的最佳射手奧尼屈堅斯，則連同歐聯4次披甲均「食白果」。

曼城訪白禮頓 迪布尼料鎮中場

同日作客白禮頓、暫少紅軍兩分的曼城之惡劣情况，是看齊在3個賽事連敗的維拉，不同之處是曼城全是作客下敗北，並至少續有5名主力傷兵，好消息是養傷多時的中場奇雲迪布尼，料可繼周中歐聯慘負士砵亭後再度上陣。

另外，在英格蘭隊暫代主帥卡斯利前晚最後一次點兵中，「藍月」的其中一名「十字軍」翼鋒基亞利殊，仍與近期也表現搶眼的紅軍中場居迪斯鍾斯入選，至於入伍新兵則有修咸頓中堅哈活比里斯及紐卡素左閘利維斯賀爾。卡斯利將於本月中最後兩次領軍「三獅」，對手是主隊希臘和客軍愛爾蘭，而德國籍名帥杜曹將在明年元旦履新。