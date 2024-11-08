東方失兩極刑負卡雅 盧比度嘆無VAR 葉鴻輝：球證主宰比賽

東方兩周前作客菲律賓憑剛當選10月港超最佳球員的中場馬高斯及射手巴科爾各入一球，以2：1力克卡雅，取得香港球隊亞冠2首勝。昨仗主場出擊，正選盡遣7名外援排出3中堅陣式；卡雅沿用駒木秀人等4名日援，曾效東方的史雲斯頓先列後備。

馬高斯再破卡雅大門

28分鐘，東方一次角球混戰不入，4分鐘後卻因門將葉鴻輝接球後提膝被指踢中對方日籍中場堀越大蔵，被伊拉克籍球證判罰12碼兼黃牌，引起現場球迷鼓譟。堀越大蔵親自主射，葉鴻輝「捉錯路」被攻破大門，東方半場落後一球。

東方下半場換入費利浦薩加強攻力，這名巴西籍翼鋒隨即傳予余在言半單刀但射高。主教練盧比度65分鐘一口氣換入兩名大港腳吳宇曦與亞歷斯祖及左閘黃梓浩。68分鐘，卡雅前鋒比迪治犯規兩黃一紅被逐，多踢一人的東方迅即扳平，由馬高斯70分鐘把握對方解圍不遠，在禁區頂窩利冷箭破網，連續兩場對卡雅建功。不過，東方在85分鐘因黃梓浩禁區內推跌對手再輸12碼，卡雅由盧比斯主射中鵠，東方終負1：2。

主帥盧比度賽後表示，是役無VAR執法，「（罰12碼）這是球證的決定，我尊重球證的判決」。他又對在多踢一人時卻再失一球感失望，「我們曾有機會入多一球，但最後對方再度領先，有時足球就是這樣」。

三箭小勝悉尼全勝居首

葉鴻輝賽後解釋第一球提腳只是保護自己，「若這球是12碼，相信一年比賽有好多球都是12碼，球證主宰了比賽」。他承認這樣失12碼確影響隊友士氣，「尾段我們想贏所以壓上去，令後場有更多空位被打反擊，第2球球證又很快判12碼，反而我們在禁區內被對手攬跌又無表示。今場是有爭議，但無辦法，球證是比賽一部分」。

同組另一場，日職勁旅廣島三箭作客1：0小勝澳職FC悉尼，4戰全勝續居首，提早兩輪鎖定小組首兩名出線16強。悉尼6分居次，東方與取首勝的卡雅同得3分排3、4名，下輪亞冠2於本月28日續在主場惡鬥FC悉尼。