體壇快訊：日本世盃外重召古橋

灰熊挫湖人河村首得分

洛杉磯湖人昨在NBA常規賽縱有勒邦占士出戰生涯第1500場常規賽，成為史上第6人，但仍作客以114：131不敵有日籍控衛河村勇輝後備攻入兩個罰球兼取NBA首分的孟菲斯灰熊。克里夫蘭騎士則作客以131：122挫新奧爾良塘鵝，開季9戰全勝下創隊史紀錄。

37歲根妮疑因網暴退役

代表澳洲隊出席巴黎奧運的霹靂舞者根妮（B-girl Raygun）昨宣稱將退役，她在巴奧上做出非傳統動作及3輪比賽中均沒有得分下，引來全球關注和嘲笑。這名37歲選手表示本身計劃繼續參賽，但那些爭議令她感到非常痛苦，促使她重新考慮。

麥洛連雙雙領東方破南華

衛冕的香港東方昨晚在香港甲一籃球聯賽，雖有主教練巴拿莫域在最後一節獲兩記技術犯規被逐，但憑外援麥洛連交出「雙雙」的28分及24個籃板及梁兆華倒戈貢獻12分，以83：71挫南華取聯賽四連勝。滿貫則靠蔡再懃獲全隊最高的28分及外援米勒貢獻「雙雙」的25分及18個籃板下，以99：89輕取永倫同奪四連勝。

尼馬傷情嚴重料休4至6周

巴西籍球星尼馬日前為沙特聯班霸希拉爾在亞冠精英聯後備上陣不足半小時再度掛彩，昨證實其大腿後肌的傷患較預期嚴重，或需要休戰4至6周，但傳出球隊為了讓葡萄牙籍主帥佐治捷西斯提供更大靈活性，正考慮在明年1月時終止這名32歲前鋒每年價值1.6億歐元的合約（約13.39億港元）。

吳英倫韓羽賽闖8強

20歲港隊男單球手吳英倫昨在益山市舉行的韓國羽毛球大師賽16強，以直落兩局21：19擊敗東道主、6號種子的韓國籍好手全奕陳，今與另一主場出擊的韓籍球手趙建曄爭奪4強席位。列為女單頭號種子的日本隊18歲新星宮崎友花，則激戰1小時13分鐘後在16強以局數2：1反勝17歲泰國隊小將Pitchamon Opatniputh，會與中華台北女將林湘緹爭入4強。