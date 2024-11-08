周冠宇偕保達斯季後離沙巴 稱為代表中國戰F1自豪

沙巴簽F3冠軍小將保托利圖

將在2026年過渡為奧迪廠隊的沙巴車隊前日宣布，同樣在兩年前加盟當時前稱為愛快羅密歐的周冠宇及保達斯不獲續約，他們在兩季期間一直只在中下游位置徘徊，今屆亦因一分未得而在車隊積分榜敬陪末席。當知悉相關決定後，25歲的周冠宇表示感謝車隊給予機會，「這對我來說不是一項容易的運動，今季的中國站無疑對我來說是一個亮點，我非常自豪能夠作為首位F1車手代表中國」；而35歲的保達斯則指過去幾年與團隊一同度過令人難以置信的旅程，但他及後被傳出以後備車手身分，將重返過去效力5年的平治車隊。

同時，沙巴公布已跟上屆F3冠軍、現時在F2車手積分榜領頭的保托利圖簽約，他將與早前跟車隊簽下多年合約的侯根保合作，成為自2017年來首位獲全季合約的巴西籍F1車手。作為第4位下季首次參加全年度F1比賽的車手，保托利圖縱是現時為麥拿侖車隊的青訓車手，但麥拿侖車隊的負責人史達拿日前透露保托利圖若有機會與其他車隊合作，他不會阻止他離隊。