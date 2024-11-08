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體育

巴塞摘星 費歷克予麾下高度評價

【明報專訊】西甲雙雄巴塞隆拿及馬德里體育會，昨在歐聯第4輪皆作客下以5：2和2：1，分別打敗貝爾格萊德紅星及巴黎聖日耳門（PSG），賽後以9分和6分名列第6及23位，而PSG在續只得4分排第25名，主帥安歷基賽後只能無奈地慨嘆運滯。

巴塞於13分鐘藉守將恩尼高馬天尼斯打開紀錄，隊友箭頭羅拔利雲度夫斯基則在43和53分鐘梅開二度，加上翼鋒拉芬夏比洛尼及中場費明盧比斯於55和76分鐘破門，終以5：2大勝在27和84分鐘破門的紅星，令今季各賽事取得14勝2負佳績的新帥費歷克喜上眉梢道：「我為球隊非常高興，值得高度評價。己隊球員全場聚精會神比賽，用球出色和能不斷向對手施壓。」

PSG遭馬體會絕殺 安帥嘆運滯

馬體會雖在14分鐘被PSG先破門，卻在4分鐘後藉後衛拿侯爾摩連拿扳平，隊友鋒將安祖哥利亞更在末段絕殺反勝2：1，教練施蒙尼賽後稱雖有5名守將缺陣，而且先落後，但仍藉強大的表現凱旋。PSG教頭安歷基則說：「我們今季3場歐聯主場比賽只獲4分，問題是其實球隊的表現遠勝對手，我為運滯而無語。」

同日拜仁慕尼黑憑大勇中場穆斯亞拿下半場頂入奠勝球，主場以1：0小勝賓菲加後得6分；阿特蘭大作客兩蛋贈史特加後以8分排第9，而且近9仗錄得7勝2和。另法甲「奇兵」比斯特以2：1挫布拉格斯巴達後以10分名列第4。

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