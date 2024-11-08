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體育

阿仙奴維拉輸12碼兼破不敗身 阿迪達仍信下場英超拆車 艾馬利斥明斯犯最糟糕錯誤

【明報專訊】阿仙奴及阿士東維拉昨在歐聯第4輪齊輸12碼，作客同以0：1分負國際米蘭和布魯日首嘗敗績。「兵工廠」雖連同英超兩連敗，但領隊阿迪達深信，若在下周一凌晨聯賽作客車路士交出此役表現定能凱旋；維拉主帥艾馬利則痛斥守將泰朗明斯，於禁區內的一次誤會下犯手球招禍，強調是其「職業生涯中目睹的最糟糕錯誤」。

阿仙奴負國米陷連敗 奧迪加特回歸

阿仙奴此仗雖作客，阿迪達仍遣夏維斯、布卡約沙卡、加比爾馬天尼利及李安度杜沙特攻堅，惟首個攻勢卻來自21年來首交鋒的國際米蘭，翼衛杜費斯的第一時間勁射僅中楣。阿仙奴上半場只有沙卡於27分鐘，在右路窄位施射被國米門將恩尼森馬沒收。上半場補時，阿仙奴中場米基爾馬連奴回防禁區內犯手球被判12碼，國米由中場查漢奴古操刀得手領前。

阿仙奴換邊後控制戰局，若非杜費斯在58分鐘龍門白界前護空門已告扳平，夏維斯其後分別於59和75分鐘兩度扣關不果下終0：1告負，賽後4戰得7分排第12位。阿迪達賽後從容面對球隊各賽事近6仗僅兩勝，「除賽果外，我對麾下的表現、態度和比賽方式感滿意。下場英超作客車路士若繼續如此便很有機會勝出。」夏維斯這仗末段因頭部受傷血流披面，由養傷近兩月的馬田奧迪加特入替。

維拉不敵布魯日連勝告終

同日維拉門將達米安馬天尼斯於52分鐘在禁區內開「死球」予身旁中堅明斯，但後者疑不知已開球下拾起皮球，結果布魯日獲判12碼，由中場雲拿根射入全場唯一一球。維拉主帥艾馬利說：「那記犯錯改變了一切，是我職業生涯中目睹的最糟糕錯誤。布魯日主場比賽守力很強，能100%集中精神阻止我們，他們的表現勝過我們。」維拉首負後以9分名列第8，並令今季歐聯只餘榜首利物浦能4戰全勝。

此外，車路士今晨歐洲協會聯賽第3輪主場迎戰FC諾亞前，領隊馬利斯卡證實中場高爾彭馬及翼鋒查頓辛祖，分別因膝傷和身體不適缺陣，但期望兩人下仗碰阿仙奴時復出。另熱刺前鋒李察利臣因觸傷腿筋，篤定無緣今晨歐霸第4輪征加拉塔沙雷，並料將避戰下周日晚英超主場迎戰葉士域治。

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