理文反負曼谷聯續陪末席 提早兩輪出局

理文昨造訪法政體育場，正選陣容與上周六港超1：1打和傑志有5個變動，改用35歲港足門將梁興傑把關，以及上季效力泰甲（T1）球隊烏泰他尼、昨34歲生日的瑞典籍中場夏馬特，意外收起首席射手的愛沙尼亞國腳安尼亞。

羅沙返泰賽場開紀錄 下半場失4球

近14仗不敗排泰甲榜首的曼谷聯，昨主場在上半場控球率達61%，翼鋒艾迪20分鐘近門頭槌被梁興傑撲走。戰至41分鐘，理文反客為主先開紀錄，曾效泰甲勁旅武里南聯的前鋒羅沙在禁區頂遠射，皮球省中隊友艾華頓後改變方向入網，半場領先1：0。

理文下半場56分鐘再有入球良機，中場黃威傳予艾華頓半單刀射門，僅柱邊出界未能擴大比數後，67分鐘被曼谷聯扳平，由薛高域無人看管下門前撞射入網，這名庫拉索籍前鋒6分鐘後助攻予後備入替的泰籍左閘札魯農簡後上破網。78分鐘阿曼隊前鋒艾沙卡尼再下一城，以及薛高域補時3分鐘埋齋，理文終反負1：4，曼谷聯4戰10分續居首；另一場南定落後兩球下，主場3：2絕殺淡濱尼流浪後4戰8分；理文在G組4戰全敗下提早兩輪出局，下仗亞冠2於本月27日作客南定。