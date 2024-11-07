東方誓返主場雙殺卡雅 史雲斯頓隨客軍倒戈「別具意義」

東方vs.卡雅 地點：旺角大球場

票價：$150／80（特惠）

港台電視32台 晚上20：00直播

東方兩周前作客以2：1擊敗卡雅，取得今屆亞冠盃2首勝，目前戰績1勝2負排E組第3。倘若東方此戰能再全取3分，加上次名的澳職球隊FC悉尼同日下午4時主場再負3戰全勝的日職勁旅廣島三箭，便會追至與悉尼同得6分。盧比度稱會準備此情境出現，但會先把目光放在今仗，「要悉尼主場敗予廣島非易事。若我們與悉尼同分，下仗主場要擊敗他們也有難度。我不是一名會預想兩仗之後的教練，而是逐仗去拚。若這情况出現，我們再去準備送上驚喜」。

盧比度着眼當前再望出線

盧比度重申，在亞冠盃2每場都是硬仗，即使卡雅已是手下敗將，還是預期一場艱苦的比賽，「上場作客全取3分，明白外界會期望主場再下一城；這構成額外的壓力，但我們會克服它。我相信球隊能把3分拿來，為入場球迷帶來喜悅」。東方後衛梁冠聰說，作為陣中較具經驗球員，「以身作則」成為自己在今屆亞冠盃2的課題，「要成為年輕球員的榜樣，讓他們能跟隨步伐成長，讓他們知道這舞台未來會是屬於他們」。此外，37歲東方中場馬高斯今當選港超10月最佳球員，是他自2018年來港落班後首度得獎。

37歲馬高斯首膺港超每月最佳

近年為亞洲賽常客的卡雅，自2021年起寫下亞洲賽19連敗的尷尬紀錄。該隊較為香港球迷熟悉的球員，是在香港成長並效力過傑志及東方的24歲中場史雲斯頓。已為菲律賓隊上陣兩次的他，笑歎這次重遊舊地別具意義，「來到旺角場視察場地時，已不一樣的感覺。這是我首次以作客球隊身分回到香港，還要倒戈舊東家，已急不及待這場比賽」。他提到東方在其去年夏天離隊後實力增強不少，並點名不能忽視前鋒巴科爾和馬高斯帶來的威脅。卡雅日籍主教練星出悠亦表明球隊今仗目標全取3分而回。