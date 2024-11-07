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2024年11月7日星期四
準魔帥領士砵亭破城 艾摩廉主場完美告別 「準備好接受英超挑戰」
皇馬主場負米蘭跌中游 安帥認需調整戰術改善防守
雲佬領魔歐霸爭首勝 冀留效隨新帥任溝通橋樑
三籃年終賽月底維園開戰 首落戶香港 球星查維斯誓領主隊爭佳績
嘉奧芙挫施維雅達 兩連捷闖年終賽4強
港滑浪風帆公開賽清水灣展開 何銘諺馬君正暫居首
體壇快訊：特林普國錦賽16強下馬
電視精選
東方誓返主場雙殺卡雅 史雲斯頓隨客軍倒戈「別具意義」
理文反負曼谷聯續陪末席 提早兩輪出局
C朗領艾納斯大勝衛冕艾阿恩 亞冠聯西亞區列季席
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【明報專訊】（請看附圖）
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準魔帥領士砵亭破城 艾摩廉主場完美告別 「準備好接受英超挑戰」
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