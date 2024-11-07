雲佬領魔歐霸爭首勝 冀留效隨新帥任溝通橋樑

雲尼斯達萊上周暫代前帥坦夏格被炒的空缺後，領軍在英格蘭聯賽盃16強以5：2大勝李斯特城，並於英超以1：1賽和車路士，這次首度率領紅魔出戰歐霸。惟曼聯上周五公布士砵亭主教練艾摩廉將在下周一履新，意味雲佬只剩兩仗就會退位。儘管他多次表明希望留隊續任助教，但艾摩廉勢帶同5名副手入主奧脫福，連紅魔名宿舒寧咸也不留情面的潑冷水，「作為新帥當然希望新人事新作風，不想被球會之前的人事構成困擾」。而據英國天空體育報道，雲尼斯達萊的溝通方式深受球員擁戴，希望他留任作為球員與艾摩廉之間的溝通橋樑。

舒寧咸潑冷水 撐新人事新作風

軍情方面，曼聯近期中場線飽受傷兵困擾，此戰續有基斯甸艾歷臣、明奈和美臣蒙特缺陣；上仗作客1：1賽和費倫巴治停賽的隊長般奴費南迪斯，此戰則恢復候命。

此外，歐霸3戰全勝的熱刺明晨將作客加拉塔沙雷。熱刺日前雖在英超主場4：1大勝阿士東維拉士氣大振，但同時賠上後衛基斯甸羅美路及前鋒李察利臣兩名傷兵，今仗未能以「夫添」應戰。另一全勝之師拉素則主場迎戰波圖。