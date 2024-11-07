皇馬主場負米蘭跌中游 安帥認需調整戰術改善防守

雲尼斯奧斯入12碼難阻吞敗

皇馬雖因受嚴重洪災影響上輪西甲對華倫西亞一役須延期再戰，較本周日在意甲僅以一球小勝蒙沙的AC米蘭獲得額外休息時間，但皇馬昨仗開賽12分鐘已被對手的德籍中堅馬歷泰奧接應角球頂入開紀錄，其後縱由巴西國腳鋒將雲尼斯奧斯祖利亞在23分鐘一度射入12碼扳平，惟AC米蘭的西班牙隊前鋒艾華路莫拉達在39分鐘倒戈入球，換邊後73分鐘更藉荷蘭籍中場雷恩達斯埋齋，最終「銀河艦隊」以1：3落敗。賽後與AC米蘭暫同獲兩勝兩負，未計今晨賽果下分別位居17及18位。

連續3場主場賽事失了9球的皇馬，主帥「肥安」賽後擔憂道：「我需要考慮讓球隊更加平衡和穩固，或許會調整戰術細節來改善穩定性。」AC米蘭主教練方辛卡則強調球隊有勇氣地對陣目前世界上最好的球隊比賽並不容易。

摩納哥小勝博軍保不敗身

另法甲球隊摩納哥在同日憑德國國腳後衛泰路基拿在86分鐘迎頂破網，作客以1：0挫另一意甲球隊博洛尼亞，今屆歐聯延續不敗，賽後3勝1和得10分。