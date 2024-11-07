準魔帥領士砵亭破城 艾摩廉主場完美告別 「準備好接受英超挑戰」

曼城昨仗開賽4分鐘由菲爾科頓先開紀錄，但領隊哥迪奧拿首起用19歲中堅森遜普斯正選便付出代價，他在38分鐘被基奧基尼斯力壓後挑射扳平。士砵亭換邊後1分鐘由中場麥斯阿拿奧祖快射反超前，加上基奧基尼斯於49及81分鐘連入兩球12碼，完成帽子戲法，助這支葡超勁旅在全場控球率僅27%下大勝4：1。

控球不足三成仍大勝4：1

藍月失歐聯金身兼三連敗

士砵亭賽後4戰10分續不敗，曼城4戰7分。26歲瑞典國腳基奧基尼斯各賽事連續6場有入球，近兩仗狂轟7球，昨仗表現完勝在69分鐘12碼宴客射高的曼城射手艾寧夏蘭特，盛傳已成曼聯下季羅致目標，與恩師艾摩廉再次合作。

艾摩廉下周接掌曼聯前，在士砵亭領軍最後主場以大勝完美告別，賽後獲一眾球員拋起致敬。這名39歲葡籍少帥賽後稱，準備好接受英超挑戰，並對新東家充滿信心，會致力提升球隊水平。曼聯將於下月16日英超作客曼城迎曼市打吡，屆時艾摩廉將再次與哥迪奧拿正面交鋒。

至於曼城連同在英格蘭聯賽盃16強及英超作客均以1：2不敵熱刺及般尼茅夫，自2018年4月再次在各賽事三連敗，並繼2016年10月作客巴塞隆拿後，近8年首次單場歐聯失4球。中場貝拿度施華承認球隊正處低谷，球員需要反思及迅速改善，「球隊現在看起來走往錯誤方向，我們必須搞清楚發生什麼事」。

迪亞斯領紅軍4球大破利華古遜

另邊廂，利物浦昨在下半場憑翼鋒路易斯迪亞斯首次連中三元及前鋒加普建功，主場以4：0大勝利華古遜，賽後4戰全勝。「紅軍」領隊史洛執教16場取得14勝1和1負，屬利物浦歷來新帥同期最佳成績；倒戈領軍的名宿沙比阿朗素表示，會將敗仗帶來的痛苦與重返晏菲路球場獲愛戴的感覺分開，「我可以看到現在的利物浦有很好的平衡，是非常完整的球隊」。