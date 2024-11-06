希拉爾大捷保亞冠全勝 尼馬後備登場再傷出

米祖域此役在15、33及74分鐘，分別以左、右腳及頭槌建功完成「完美帽子戲法」，助希拉爾在亞冠精英聯締四連勝。去年10月因膝部重創長唞的尼馬在58分鐘後備入替，繼兩周前5：4險勝艾阿恩後再上陣；惟他末段疑拉傷右大腿在87分鐘退下火線。希拉爾主帥佐治捷西斯表示，相信尼馬傷勢只是肌肉問題，但估計養傷至少兩周。尼馬賽後於社交網發文，形容痛楚如「比較強烈的抽筋」，並稱醫生早已提醒要小心，「畢竟休戰了一整年，這是正常不過。醫生早已警惕我要非常小心，並透過更多的上陣時間回復狀態」。另一沙特球會吉達艾阿里則有兩名前英超兵鋒將羅拔圖法明奴及馬列斯同「起孖」，領銜主場5：1大勝伊拉克的SC艾索達，與希拉爾同取全勝，僅得失球差不及居次。

陳晉一送助攻 申花仍遭中岸逼和

東亞區方面，中超球隊上海申花雖有港將陳晉一交出助攻，但作客領先兩球下仍遭澳職的中岸水手逼和2：2，目前2勝1和1負排第4。新科中超冠軍上海海港作客1：3敗走日職川崎前鋒。至於早前在日職登上榜首的神戶勝利船，則在主場2：0贏賽前3戰全勝的FC光州，以3勝1和反壓對方登頂。