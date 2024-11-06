理文訪曼谷非勝不可 調整戰術搶分 司徒文俊：磨合漸入佳境

曼谷聯vs.理文 港台電視32台 晚上20：00直播

港超球隊理文兩周前在旺角大球場以0：1僅負曼谷聯，在G組尚未取得分數，分別落後第3名的新加坡球隊淡濱尼流浪4分，以及次名的越南球隊南定FC 5分，陷入出局邊緣。這次再鬥以7分居首的曼谷聯，司徒文俊預告部署跟主場之役稍變，「兩周前主場出擊時，我們踢法較倚重防守，這次來到泰國作客會有不同的策略。上次交鋒有助我們再次應付對手，我們也預期曼谷聯會派上最強陣容迎戰，會是艱苦的一仗」。他又確信球隊經過開季至今的多場比賽和操練磨合，「表現會一場比一場好，狀態也在不錯的水平」。

曼谷聯近况佳 顏樂楓目標最少1分

曼谷聯在各賽事錄得14場不敗，理文隊長顏樂楓認為對手近况佳，加上作客泰國，今仗會以最少取得1分為目標。他承認過去3場亞冠2未能取分令球迷感失望，「我們可以做的就是在未來一仗盡全力，希望球迷繼續支持，這會轉化成動力」。今晚同時間另一仗，南定在主場迎戰淡濱尼。

港足助教賀蘭特傳接掌理文

此外，理文上周六在港超1：1賽和傑志後，會長李文恩證實新主帥將於本月底上任，為一名曾在香港工作及於泰國執教的年輕教練。曾於2020至22年擔任理文青訓學院總監的現任港足助教賀蘭特（Matt Holland），近日盛傳為李文恩所指的少帥人選。36歲威爾斯籍的賀蘭特，過去曾在泰國勁旅武里南聯擔任技術總監，另曾以主教練身分帶領農布阿皮查亞和泰港；他今年9月隨港足新帥韋斯活從阿富汗隊來投，相隔兩年再於香港工作，預計他在港足本月19日主場友賽毛里求斯隊後，便會重返理文履新。