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2024年11月6日星期三
哀兵陷內憂征國米 英超低迷 技術總監伊度離任亂軍心
拜仁連敗爭出線無退路 勢強攻賓菲加返勝軌
莎芭倫卡闖年終賽4強 鄭欽文首勝 盼保冷靜爭出線
騎士再獵鹿開季8戰全勝 平隊史最佳
後備威爾遜補時起孖 富咸反克賓福特止3輪不勝
體壇快訊：奧蘇利雲國際賽爆冷出局
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理文訪曼谷非勝不可 調整戰術搶分 司徒文俊：磨合漸入佳境
希拉爾大捷保亞冠全勝 尼馬後備登場再傷出
巴神熱拿亞處子戰6分鐘領黃 無阻新東家斬馬取第2勝
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【明報專訊】（請看附圖）
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