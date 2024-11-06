體壇快訊：奧蘇利雲國際賽爆冷出局

港高球賽門票開售

「領展香港高爾夫球公開賽」將於本月21至24日於香港哥爾夫球會粉嶺球場舉行，參賽有香港高球「一哥」許龍一及里約奧運金牌得主羅斯等，賽事首兩日免費入場，最後兩日單日門票200元、4日入場證300元，門票即日起於Klook開售；同場粉嶺觀眾村有攤位遊戲及兒童專區；賽事期間亦設免費穿梭巴士往來上水、九龍塘、紅磡港鐵站及中環IFC。

維達爾捲性侵案拒認罪

據英國《每日郵報》報道，37歲智利前國腳中場維達爾與數名國內球會高路高路隊友，涉嫌在當地時間周一，在戰畢智甲主場3：0大勝伊基克後，於聖地亞哥一家酒吧性侵一名22歲女子正受查，據悉這名曾效力拜仁慕尼黑及巴塞拿等歐洲大球會的中場悍將否認性侵該名女子，並稱對方是在雙方同意下發生關係，當地警方澄清未就事件作拘捕行動，但暫不透露更多細節。

林詩棟法蘭克福賽晉16強

WTT法蘭克福乒乓球冠軍賽昨續燃戰火，國家隊的何卓佳在女單32強以局數3：1擊敗埃及籍球手漢娜歌達；另一國家隊好手的2號種子林詩棟在男單32強則以局數3：1挫瑞典的科克，而日籍好手張本智和日前則爆冷以局數2：3負尼日利亞球手阿魯拿32強出局，另賽事今演16強，國家隊「世一」兼頭號種子王楚欽，先在男單接受瑞典籍球手安頓卡爾保的挑戰。