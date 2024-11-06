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體育

騎士再獵鹿開季8戰全勝 平隊史最佳

【明報專訊】開季氣勢如虹的克里夫蘭騎士昨於NBA常規賽靠是役貢獻「雙雙」的中鋒謝利阿倫在末段關鍵封籃，終在主場以116：114險勝密爾沃基公鹿，開季8戰全勝平隊史紀錄，續高踞東岸榜首。

騎士日前作客力退公鹿後，昨返主場與對方再戰，陣中得分後衛加蘭特手感火熱，全場22投15中攻入最高的39分，包括射入7記三分球。而是役取14分及15個籃板「雙雙」表現的中鋒謝利阿倫，更在完場前9秒將敵軍球星李拿特的上籃封走，終助騎士以116：114力克續有「字母哥」安迪度高安普因傷缺陣的公鹿，新季至今8戰全勝，看齊1976／77年球季的隊史最佳開季成績。

另外，奧克拉荷馬雷霆在主場以102：86輕取奧蘭多魔術，開季7戰全勝續在西岸居首；金州勇士則憑傷癒復出的球星史堤芬居里攻入24分，作客以125：112擊敗華盛頓巫師取四連捷。

普波域治不適暫休領馬刺

至於聖安東尼奧馬刺作客以104：113不敵洛杉磯快艇一仗，75歲名帥普波域治再以健康原因缺席，情况引起外界關注，據美聯社消息指，這名籃壇傳奇教頭將至少缺席數仗，而暫代對方領軍的助教米曹莊遜則表示：「人都有生病的時候，尤其到了這年齡是正常不過的，他（普波域治）目前正是感到不適。」而陣中球星基斯保羅強調，眾將絕不因對方倦勤而放軟手腳，並期望打出應有態度盡快返勝軌。

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