莎芭倫卡闖年終賽4強 鄭欽文首勝 盼保冷靜爭出線

今年曾在澳洲及美國公開賽奪得大滿貫錦標的莎芭倫卡，上月底反壓波蘭籍名將施維雅達重返世界一姐之位後，以頭號種子身分出戰年終賽所向披靡，日前在紫組首輪以盤數2：0擊敗鄭欽文後，昨於次輪面對今屆曾兩度殺入大滿貫決賽的意籍好手柏奧莉妮，全場未受太大考驗，首盤第2及4局分別打破對方發球局下先贏6：3。次盤她再於第5局破發，終再贏一盤7：5，連續兩場均以直落兩盤取勝下，提早篤定以首名出線4強。

鄭欽文今鬥柏奧莉妮

佐高域因傷退年終賽

至於同組的鄭欽文在前晚亦以7：6（7：4）、3：6、6：1，盤數2：1力克5號種子的哈薩克籍星將雷芭堅娜，首嘗年終賽勝果延續出線希望之餘，亦是雙方歷來3次交手以來首勝對方。她賽後道：「我很高興能贏下這一仗，因我從未贏過她（雷芭堅娜）！加上這裏是年終賽，這一勝對我球員生涯而言當然是重要時刻，因來到參賽的都是世上最頂尖的球手。」不過她亦笑言必須馬上收拾心情，在今晚的最後一輪分組賽與柏奧莉妮爭出線。

另外，男單世界排名第5的37歲塞爾維亞籍名將佐高域，昨宣布因傷退出下周日於意大利都靈展開的ATP年終賽，意味世界第9的俄將羅比夫將獲遞補入圍。