拜仁連敗爭出線無退路 勢強攻賓菲加返勝軌

拜仁歐聯首戰主場9：2重創薩格勒布戴拿模後，近兩仗作客分別0：1不敵阿士東維拉，以及1：4慘負巴塞隆拿；若要爭取前8名直接出線16強，今仗無疑需把目標鎖定全取3分。拜仁近3仗在德甲和德國盃錄得全勝，共轟入12球兼1球不失。該隊9月因膝傷掛免戰牌的法國籍右閘保爾日前復操，但料此仗仍與守將伊藤洋輝、祖薛史坦尼錫及中場阿歷山大柏夫洛域同列缺陣名單。客軍賓菲加暫在歐聯取得2勝1負，但餘下賽程需硬撼巴塞和祖雲達斯等強隊，同有爭分盡早保出線之必要；陣中26歲土耳其國腳翼鋒艾度路高奴今夏從加拉塔沙雷加盟後，於歐聯和聯賽8戰攻入8球，會是拜仁今仗的重點防範對象。

啞火PSG迎馬體會 安帥拒怨個別球員

至於錄得勝和負各一的巴黎聖日耳門（PSG），明晨迎戰現時戰績1勝2負的馬德里體育會。PSG過去3場歐聯錄得多達62次埋門，但只收穫兩球；主帥安歷基賽前稱未看到球隊有大問題，強調不應把責任推卻予個別進攻球員。馬體會此役有中堅荷西基文尼斯累積3面黃牌需「坐波監」。而2勝1負的巴塞隆拿將作客對陣三戰皆北的塞爾維亞班霸貝爾格萊德紅星，力爭各賽事七連勝。