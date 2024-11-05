曼聯打和車路士續處下游 般奴12碼開齋 馬天尼斯收山腳捱批

雲尼斯達萊讚麾下有戰意

馬利斯卡：馬天尼斯應領紅

曼聯上周解僱坦夏格，至上周五宣布士砵亭主帥魯賓艾摩廉將在下周一履新，意味球會名宿雲尼斯達萊，可繼上周中首率球隊在英格蘭聯賽盃16強大勝李斯特城後續督師3場，而主場迎戰車路士則是其英超首擊。14分鐘，車仔前鋒馬度基迎頂角球中柱令曼聯逃過一劫，紅魔鋒將拉舒福特其後於完半場前第一時間射「窩利」中楣角。下半場68分鐘，車仔門將羅拔山齊士撲跌曼聯前鋒海倫被判12碼，後者由般奴費南迪斯操刀，取得今季聯賽首球助球隊領先。74分鐘，車路士中場摩西斯卡些度禁區邊射入地波，終助球隊逼和1：1完場。

雲佬說：「球員開賽後便『入局』，並展示了高昂戰意，這正是具質素的比賽元素和動力，繼續下去的話，曼聯的英超排名將會上揚。」曼聯守將利辛度馬天尼斯昨仗末段曾被車仔的主力高爾彭馬「剔」過後，故意腳撐向對方的膝蓋卻只領黃，車路士領隊馬利斯卡炮轟道：「他並非爭球，而是蓄意傷害對手。我認為這應是紅牌。」

熱刺反勝維拉 孫興慜被換發怒

至於上周中在英聯盃出局的阿士東維拉，雖憑摩根羅渣士先拔頭籌領前上半場，但在下半場49分鐘先藉復出的熱刺球星孫興慜助攻比蘭莊臣扳平，隊友蘇蘭基其後梅開二度，加上占士麥迪臣埋齋，作客以1：4反負，近5場英超僅1勝下，以18分跌落第6，與第4位車仔及第5位阿仙奴同分。

此外，剛在倫敦奪得《英雄聯盟》（LoL）世界賽冠軍的韓國電競隊伍T1，包括榮膺賽事最有價值選手（MVP）的Faker（李相赫）亦受邀入場觀看這場英超賽事，卻目睹同胞孫興慜在56分鐘被換出時感錯愕和面露不悅，甚至在後備席上仍怒氣冲冲和唸唸有詞。熱刺領隊普斯迪高路則稱，換走孫興慜是害怕對方再度受傷。